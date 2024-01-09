В Башкирии первая рабочая неделя будет холодной

Морозы в республике пока не отступят. Как сообщили в Башгидрометцентре, первая рабочая неделя в регионе будет холодной. Среднесуточные температуры ниже нормы на 8-11 градусов. Этой ночью ожидается понижение до -25 градусов, а при прояснениях до -30 градусов. 11 января будет еще холоднее. Днём до -23, а ночью до -32 градусов. Причём местами столбик термометра может опуститься и до -38 градусов. В пятницу потеплеет до -6, -11 градусов.