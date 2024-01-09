ХК «Салават Юлаев» уступил «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду

«Салават Юлаев» завершил короткую домашнюю серию поражением от «Куньлунь Ред Стар». Счёт в этой встрече открыл Джемел Смит, но хозяева почти тут же отыгрались – Иван Дроздов сравнял счёт после броска издали. Во втором периоде «Куньлунь Ред Стар» вновь вышел вперёд – Спенсер Фу отправил шайбу в ворота Ильи Ежова.

Юлаевцы семь раз играли в численном преимуществе, но забить больше так и не смогли. 1:2 – «Салават» впервые проигрывает в 2024 году. Следующий матч наша команда проведет 12 января. В Нижнекамске «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком».