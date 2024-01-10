В Башкирии во время тушения пожара обнаружено тело неходячего мужчины

В селе Красный Зилим горел жилой дом с пристроем и верандой. Прибывшая на место команда добровольных пожарных быстро потушила открытое горение на площади 56 «квадратов».

В ведомстве уточнили, что во время тушения было обнаружено тело 71-летнего мужчины. Медики констатировали его смерть. Как позже пояснили родные погибшего, он был неходячим.