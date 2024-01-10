В Башкирии в ДТП погиб 16-летний водитель

В Башкирии выясняются причины и обстоятельства смертельной аварии в Буздякском районе на трассе М5 «Урал», в которой погиб несовершеннолетний.
Трагедия произошла накануне. В пресс-службе госавтоинспекции республики уточнили, что автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 16-летний парень, врезался во встречный грузовик «Рено Премиум».
Водителя «девятки» и его 14-летнего пассажира доставили в местный стационар. Водитель большегруза не пострадал.
Сегодня утром поступила информации о том, что несовершеннолетний водитель от полученный травм скончался. По информации ТАСС, погибший был абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.
По факту ДТП прокуратура Башкирии организовала проверку.
Фото: ГИБДД по РБ