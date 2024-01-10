Жители Башкирии в праздники чаще пользовались электричками

Наиболее востребованными стали маршруты –горнолыжный экспресс «Легенда Урала» сообщением Уфа-Айгир-Новоабзаково. По данным направлениям перевезли порядка 5 тысяч пассажиров. Это выше аналогичного периода прошлого года на 70%. А также «Южный радиус» сообщением Уфа-Кумертау-Оренбург, по маршруту которого за 8 дней 2024 года перевезли 20 тысяч пассажиров. Что выше аналогичного периода на 35%.