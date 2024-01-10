В Башкирии в праздники жестоко расправились с пенсионером

В Хайбуллинском районе двух местных жителей обвиняют в убийстве пенсионера. Они до смерти избили 83-летнего мужчину в селе Бурибай.

Стало известно, что пожилой сельчанин отмечал праздники в компании знакомых у себя дома. В ночь с 1 на 2 января из-за большого количества выпитого алкоголя между гостями вспыхнула ссора. Мужчина и женщина начали избивать хозяина дома палкой. От полученных травм несчастный скончался.