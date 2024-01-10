Житель Башкирии похитил 9 автомобилей на сумму более 13 млн рублей

В период с марта 2020 по февраль прошлого года житель Чишминского района искал в интернете объявления о сдаче автомобилей в аренду.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, во время встреч с арендодателями он договаривался об аренде машин на определенный период, затем подделывал документы на них и продавал авто третьим лицам.
За указанный период мужчина украл 9 автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Московской области и Удмуртской Республике. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 13 млн рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.