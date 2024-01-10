Жители Уфы могут получить мандарины за сдачу ёлок на переработку

В администрации Уфы сообщили, что жители города могут получить подарок, если сдадут ёлку на переработку.
Всего по городу установят 13 контейнеров для сбора деревьев:
Демский район – ул. Магистральная, 2А и ул. Столярова, 2
Калининский район – ул. Мушникова, 11 и ул. Гвардейская, 58/1
Кировский район – ул. Испытателей, 21, ул. Ст. Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса)
Ленинский район – сквер «Цветок курая» (пересечение ул. Рижской и Малой Лесозаводской), мкр. «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Б. Валеевой, 5)
Октябрьский район – ул. Ю. Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении ул. Набережной р. Уфа и М. Рыльского, Лайфстайл центр «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР);
Орджоникидзевский район – Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61
Советский район – пересечение улиц Ленина и Вокзальной.
Принести ель можно 20-21 и 27-28 января. Тот, кто принесет ель 20 января с 12:00 до 16:00, получит в подарок мандарины. Ель должна быть очищена от упаковки, украшений и крестовин.
Собранные ели направят на завод, где переработают в щепу, а затем из древесных волокон получат различные виды плит для строительства, производства дверей или мебели.