В Башкирии пострадавшего в ДТП подростка переводят в РДКБ

В Буздякском районе произошла крупная авария, в которой пострадали подростки. Инцидент зафиксирован на 1356 км автодороги М-5.

16-летний житель Октябрьского на ВАЗ-2109 допустил столкновение со встречным грузовиком. Госпитализация потребовалась самому юному водителю и его 14-летнему пассажиру. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

После госпитализация водитель отечественного авто скончался. Его 14-летний друг получил серьёзные травмы головы и тазовой части тела. Его состояние оценивается как средней тяжести. Врачи приняли решение о переводе пациента в РДКБ.