В Башкирии постепенно снижается количество выявленных случаев COVID-19

По состоянию на 10 января в Башкирии коронавирус диагностирован у 510 пациентов, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Сегодня получают лечение в стационарах 188 заболевших. Из этого числа 123 инфицированных – люди старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2802 пациента, 1241 из которых – люди пожилого возраста.

За минувшие сутки выздоровели и выписались из стационаров 594 человека.