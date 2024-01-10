В Башкирии постепенно снижается количество выявленных случаев COVID-19

По состоянию на 10 января в Башкирии коронавирус диагностирован у 510 пациентов, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Сегодня получают лечение в стационарах 188 заболевших. Из этого числа 123 инфицированных – люди старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2802 пациента, 1241 из которых – люди пожилого возраста.
За минувшие сутки выздоровели и выписались из стационаров 594 человека.
Накануне в Башкирии было зарегистрировано 637 случаев заражения этой опасной инфекцией. Один пациент скончался.