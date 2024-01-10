Предприятие из Уфы, продвигающее продукцию пчеловодства, получило сертификат халяль

Уфимское предприятие, занимающееся продвижением продукции пчеловодства, получило сертификат халяль от Роскачества. Это первая подобная организация в России с таким документом. Он не только дает высокую оценку качеству продукции, но и увеличивает экспортные возможности производителя.

Такая встряска – только часть исследований. Пчел в лаборатории проверяют на наличие заболеваний и чистоту породы. Анализу подвергается и продукт производства насекомого. Под микроскопом определяют источник нектара, из которого пчелы сделали сладкий продукт. И он должен быть правильным – до полок магазинов важно не допустить фальсификат.

Любой мед хорошего качества можно считать халяльным. Однако чтобы получить такое звание документально, лабораторных исследований недостаточно. Эксперты оценивают, к примеру, даже отношение производителя к покупателям. Уфимское предприятие «Алтын солок» – пока единственное в стране, которое получило на свою продукцию сертификат халяль.

К слову, уникальность исследований, которые проводят в республике, состоит в определении породы пчелы. Бренд «башкирский мед» в его исконном виде характеризуется тем, что его создает темная лесная пчела, используя в качестве нектара дикие травы, цветы и липу.