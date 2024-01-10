Эксперты из Уфы рассказали, как вернуться к привычному ритму жизни после праздников

В России проходит Неделя продвижения активного образа жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной в день. Уфимские эксперты же рассказали, как вернуться к привычному ритму жизни после новогодних каникул. Ведь примерно треть наших граждан ощущают ухудшения самочувствия после январских праздников.

Делать большое застолье – главная новогодняя традиция. Как правило, за одну ночь всё не съедается, поэтому растянуть удовольствие можно почти на неделю. Однако переедание в праздники – одна из причин тяжелого старта рабочей недели. И стоит отказаться от некоторых продуктов, таких как молочка, крупы с глютеном, чтобы ваш организм и ЖКТ отдохнули, ушла отечность и улучшилось качество кожи.

В возвращении к привычному ритму жизни и физической активности главное – постепенность. Начните ложиться и вставать вовремя, больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом и медитируйте. А при возвращении на работу не стоит нырять в нее с головой.

Каждый новый год люди дают себе обещания – похудеть, заняться спортом, вести здоровый образ жизни. Но у некоторых эти планы улетучиваются к концу каникул, когда становится стыдно за количество съеденного и выпитого. Жареное, солёное, салаты с майонезом – всё это нарушает водный баланс организма. А самый опасный для человека продукт – алкоголь.