Несколько жителей Башкирии попали в серьезное ДТП в Тюменской области

Авария произошла сегодня, 10 января, на тюменской федеральной трассе. В результате ДТП шестеро жителей Башкирии получили увечья. Об этом информирует пресс-служба областной ГИБДД.

Предварительно установлено, что на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись две иномарки «Джилли» и «Шкода»: водитель «Джилли» выехал на встречку.

В результате ДТП пострадали шестеро: водитель и два пассажира «Джилли», а также водитель и два пассажира «Шкоды».

Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии уточняются.