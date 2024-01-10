Стало известно, сколько детей родились в Башкирии в начале года
В период с 1
по 9 января в Башкирии родились 575 детей. Об этом рассказали заместитель
министра здравоохранения Татьяна Саубанова.
При этом
среди новорождённых насчитали 10 двоен. А практически 76% свидетельств о
рождении по итогам прошлого года оформили в электронной форме.
Новогодняя ночь для наших специалистов проходит в обычном режиме. Коллегам повезло, рождалось много детей, причем интервал был небольшим и бригады работали в интенсивном формате. Но, конечно, всегда есть место и для креатива — детей, рожденных в новогоднюю ночь, наряжали в замечательные праздничные «конверты» на радость родителям и коллегам.