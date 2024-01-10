Стало известно, сколько детей родились в Башкирии в начале года

В период с 1 по 9 января в Башкирии родились 575 детей. Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова.

Фото №1 - Стало известно, сколько детей родились в Башкирии в начале года

При этом среди новорождённых насчитали 10 двоен. А практически 76% свидетельств о рождении по итогам прошлого года оформили в электронной форме.

Новогодняя ночь для наших специалистов проходит в обычном режиме. Коллегам повезло, рождалось много детей, причем интервал был небольшим и бригады работали в интенсивном формате. Но, конечно, всегда есть место и для креатива — детей, рожденных в новогоднюю ночь, наряжали в замечательные праздничные «конверты» на радость родителям и коллегам.

Татьяна Саубанова.
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