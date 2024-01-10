Стало известно, сколько детей родились в Башкирии в начале года

Новогодняя ночь для наших специалистов проходит в обычном режиме. Коллегам повезло, рождалось много детей, причем интервал был небольшим и бригады работали в интенсивном формате. Но, конечно, всегда есть место и для креатива — детей, рожденных в новогоднюю ночь, наряжали в замечательные праздничные «конверты» на радость родителям и коллегам.

Татьяна Саубанова.