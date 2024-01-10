В Башкирии произошла погоня за пьяным водителем

В Баймакском районе инспекторам ГИБДД удалось задержать нетрезвого водителя. Нерадивый автолюбитель попытался скрыться от ответственности.
Инспекторы обратили внимание на «Ладу Приора», которая передвигалась на высокой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал. Тогда сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией начали преследование.
На всём пути автомобилист создавал аварийные ситуации, а на 1 км автодороги Семеновск-Богачево не справился с управлением и допустил съезд в кювет.