В Башкирии произошла погоня за пьяным водителем

Инспекторы обратили внимание на «Ладу Приора», которая передвигалась на высокой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал. Тогда сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией начали преследование.