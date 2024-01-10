В Башкирии произошла погоня за пьяным водителем

В Баймакском районе инспекторам ГИБДД удалось задержать нетрезвого водителя. Нерадивый автолюбитель попытался скрыться от ответственности.

Фото №1 - В Башкирии произошла погоня за пьяным водителем

Инспекторы обратили внимание на «Ладу Приора», которая передвигалась на высокой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал. Тогда сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией начали преследование.

На всём пути автомобилист создавал аварийные ситуации, а на 1 км автодороги Семеновск-Богачево не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Освидетельствование 30-летнего жителя Зилаирского района показало наличие 0,807 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составлены административные материалы по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции» и по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ 
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