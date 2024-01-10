В Башкирии начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Интеллектуальный конкурс проведут по 24 предметам, он продлится до 29 февраля. Самые успешные обучающиеся станут участниками заключительного этапа, победа в котором открывает выпускникам возможность поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

Открыла региональный этап олимпиада по французскому языку. Её организовали на базе Уфимского университета науки и технологий. Участников – порядка двух десятков – из городов и районов республики. Среди них и носитель языка, который учится в одной из башкирских школ. По словам организаторов, требования такие же, как и на ЕГЭ.