В старом центре Уфы из-за пожара эвакуировали 13 человек

Во время пожара в квартире на Карла Маркса в Уфе удалось спасти 13 человек: горела квартира на 2 этаже многоквартирного пятиэтажного дома.

Из помещения, в котором произошел пожар, спасли мужчину и женщину. Еще 11 человек, в том числе двоих детей, эвакуировали из соседних квартир. Пять человек вышли из зоны задымления самостоятельно.