В Уфе прошёл «Рождественский турнир» по фехтованию

В Уфе прошли традиционные соревнования по фехтованию. «Рождественский турнир» собрал более 200 спортсменов из разных регионов России. Рапиристы соревновались на протяжении трех дней – сначала в личном зачете, затем в командном.

«Рождественский турнир» по фехтованию – традиционные соревнования. Вот уже более 20 лет рапиристы со всей страны приезжают в первой половине января в Уфу, чтобы выявить сильнейших в личном и в командном зачете. Бронзовый призер первенства страны по фехтованию Арина Салихова победила в этих состязаниях. По итогам жеребьевки она начала выступления с 1/16 финала. В решающем поединке Арина встретилась с другой представительницей башкирской школы фехтования, но сумела одержать победу благодаря поддержке близких.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек не старше 2009 и 2012 годов рождения. Конкуренцию хозяевам турнира составили гости из Самарской и Свердловской областей, а также из Санкт-Петербурга и Тюмени. Воспитанницы Эрика Хамзина стали бронзовыми призерами командных соревнований. Вот уже семь лет рапирист из Уфы, мастер спорта России работает в Оренбурге.

А выступила спортсменка из Оренбурга уверенно. Третье место в команде и пятое в личном зачете. Вообще именно на эстафету участники турнира в Уфе настраивались по-особенному.