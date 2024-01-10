В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам

Принять участие в соревнованиях могли все желающие из спортивных школ, секций и клубов нашего региона. В первый день спортсмены проходили дистанцию коньковым и свободным ходом, во второй – классическим. Всего в гонках соревновались около 120 лыжников. Спортсменов могло быть больше, но кто-то из участников не приехал из-за морозов.