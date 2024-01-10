В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам

Принять участие в соревнованиях могли все желающие из спортивных школ, секций и клубов нашего региона. В первый день спортсмены проходили дистанцию коньковым и свободным ходом, во второй – классическим. Всего в гонках соревновались около 120 лыжников. Спортсменов могло быть больше, но кто-то из участников не приехал из-за морозов.

Утепляться обязательно варежки, бабушкины средства, гусиный жир мажут на лицо, чтобы не морозиться носки потеплее, чехлы специальные на лыжные ботинки, также дежурит скорая помощь.

Юрий Крутько, главный судья соревнований

Из-за суровых погодных условий была сокращена дистанция. Девушки бежали 3 километра, столько же прошли и младшие юноши. Самые старшие преодолели дистанцию в пять километров. В уфимских стартах поучаствовали лыжники из 15 районов республики, которые представляли 25 различных команд и спортивных клубов.

Я забыл вообще разминку и бегал в комбезе, надел шерстяную кофту, в такую погоду нормально бегать, но чуть-чуть холодно.

Михаил Якимович, участник соревнований
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