В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам

Принять участие в соревнованиях могли все желающие из спортивных школ, секций и клубов нашего региона. В первый день спортсмены проходили дистанцию коньковым и свободным ходом, во второй – классическим. Всего в гонках соревновались около 120 лыжников. Спортсменов могло быть больше, но кто-то из участников не приехал из-за морозов.
Из-за суровых погодных условий была сокращена дистанция. Девушки бежали 3 километра, столько же прошли и младшие юноши. Самые старшие преодолели дистанцию в пять километров. В уфимских стартах поучаствовали лыжники из 15 районов республики, которые представляли 25 различных команд и спортивных клубов.