В Башкирии прошёл четвёртый зимний турнир «Олотау йыйыны»

В Учалинском районе в деревне Кутуево прошёл уже четвёртый зимний турнир «Олотау йыйыны». Он собрал 16 команд из двух регионов – Челябинской области и республики Башкортостан. В прошлом году «Олотау йыйыны» получил премию «Лучший массовый проект в футболе» от российского футбольного союза. Ежегодно организаторы проводят летние и зимние фестивали в Кутуево, деревне, где проживает всего 90 человек.

Олотау йыйыны – уже давно не просто футбольный турнир, а самый настоящий фестиваль. В дни проведения турнира в Кутуево собираются жители всех ближайших деревень, которые объединяются и создают настоящий футбольный праздник, готовят вкусные бесплатные обеды для всех команд и проводят различные конкурсы. Летний турнир «Олотау йыйыны» прошёл на высоте и впервые собрал 32 команды. Зимой получилось в два раза меньше, но праздник остался праздником.

Также будут конкурсы для детей и взрослых, стадкие призы, беспроигрышная лотерея, где главный приз – кролик, также скачки на санях. Линар Галин, главный организатор турнира «Олотау йыйыны»

Победителем турнира стала команда ЦРМО-9 из Магнитогорска. Они представляли город Челябинской области, хотя летом выступали за Абзелиловский район и выиграли турнир. Поэтому в этот раз парни подтвердили звание сильнейшей команды. На групповом этапе ЦРМО-9 катком прошлось по всем соперникам, выиграв 3 матча с разницей мячей 25:1.

Очень скучали, постоянно переписывались с организаторами, ждали лета, тут узнали, что зимний турнир проводится, долго не думали, собрали команду на турнир и приехали. Арсен Саитгалин, участник турнира

В финале турнира ЦРМО-9 переиграла команду Кузяшева из Аргаяшского района Челябинской области со счётом 4:1. Для Кузяшева – это был дебютный турнир «Олотау йыйыны». Бронзу завоевал коллектив «Аманат» из Абзелиловского района.

Организация на очень хорошем уровне, для сельских соревнований это редко бывает, что очень хорошо организовано и продумано, поляна на таком красивом месте, гора, организовано питание, разные конкурсы. Ильнур Сиражитдинов, участник турнира