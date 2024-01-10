В Башкирии обманутые дольщики получат компенсацию до конца февраля

Компенсационные выплаты до конца февраля и ключи от своих квартир до апреля 2024 года получат обманутые дольщики. По всем проблемным объектам найдено решение в интересах жителей. К слову, работа по вопросу обманутых дольщиков началась ещё в 2018 году. На тот момент в республике было 125 долгостроев и более 10 тыс. пострадавших граждан. Завершаются и работы на скандально известном ЖК «Вишня».
Свою двухкомнатную квартиру семья Асадуллиных должна была получить ещё в конце 2016 года. Но жилой комплекс «Вишня» расцветает только сейчас. Из-за недобросовестного застройщика сотни людей годами ждали свое жилье. Скандальная история с судами и нескончаемыми разбирательствами продолжалась более 10 лет. Но всё изменилось в 2021 году, когда за непростой ЖК взялся новый застройщик.
Последние штрихи перед передачей ключей собственникам. Евгений Халтурин – сам в прошлом обманутый дольщик. По стечению обстоятельств оказался мастером электромонтажных работ в ЖК «Вишня» и как никто другой понимает важность завершения объекта в срок.
Новый застройщик полностью переработал старый проект с учетом всех строительных норм и современных технологий. На сегодня здесь 11 домов, семь из которых готовы, а остальные близки к завершению. В конце декабря 2023 года объект прошёл проверку Госкомитета по строительству, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первой и второй очереди, а это 26 тыс. квадратных метров.
За последние пять лет число обманутых дольщиков сократилось в 10 раз. В 2018 году этот вопрос под личный контроль взял Глава Башкортостана.
Как сообщил на оперативном совещании первый заместитель министра строительства и архитектуры региона Артём Ковшов, по всем долгостроям найдено решение в интересах жителей. До конца февраля 2024 года дольщики получат компенсационные выплаты. А в апреле планируется завершить передачу квартир в достроенных домах и понятие «обманутый дольщик» останется в прошлом.