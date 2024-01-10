В Башкирии обманутые дольщики получат компенсацию до конца февраля

Компенсационные выплаты до конца февраля и ключи от своих квартир до апреля 2024 года получат обманутые дольщики. По всем проблемным объектам найдено решение в интересах жителей. К слову, работа по вопросу обманутых дольщиков началась ещё в 2018 году. На тот момент в республике было 125 долгостроев и более 10 тыс. пострадавших граждан. Завершаются и работы на скандально известном ЖК «Вишня».

Свою двухкомнатную квартиру семья Асадуллиных должна была получить ещё в конце 2016 года. Но жилой комплекс «Вишня» расцветает только сейчас. Из-за недобросовестного застройщика сотни людей годами ждали свое жилье. Скандальная история с судами и нескончаемыми разбирательствами продолжалась более 10 лет. Но всё изменилось в 2021 году, когда за непростой ЖК взялся новый застройщик.

Последние штрихи перед передачей ключей собственникам. Евгений Халтурин – сам в прошлом обманутый дольщик. По стечению обстоятельств оказался мастером электромонтажных работ в ЖК «Вишня» и как никто другой понимает важность завершения объекта в срок.

Новый застройщик полностью переработал старый проект с учетом всех строительных норм и современных технологий. На сегодня здесь 11 домов, семь из которых готовы, а остальные близки к завершению. В конце декабря 2023 года объект прошёл проверку Госкомитета по строительству, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первой и второй очереди, а это 26 тыс. квадратных метров.

За последние пять лет число обманутых дольщиков сократилось в 10 раз. В 2018 году этот вопрос под личный контроль взял Глава Башкортостана.

Как я и обещал, в ближайшие дни мы окончательно решим проблему «обманутых дольщиков». За пять лет восстановили права почти 10 тыс. человек. Вообще это была огромная рана на теле Башкортостана, на его экономике, общественной жизни. Хочу поблагодарить Правительство страны, федеральный Фонд развития территорий за поддержку республики, а также строителей и моих коллег за эту важную и нужную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан