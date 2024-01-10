С 1 января российские поликлиники переходят на электронные медкарты

Происходит это в беззаявительном порядке в том учреждении здравоохранения, к которому прикреплён гражданин. Доступ осуществляется по электронной почте или через портал «Госуслуги».

При этом пациенты вправе сохранить бумажный документ, для этого необходимо написать заявление на имя заведующего поликлиникой. Что касается изменений 2024 года, пациентам также начнут оказывать новые услуги по обязательному медицинскому страхованию. Так, перечень включает регулярные осмотры и реабилитацию, диспансерное наблюдение хронических больных, а также консультации психолога.