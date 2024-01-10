В Башкирии ветеринарные лаборатории прошли процедуру Росаккредитации

Новые возможности для увеличения экспорта сельхозпродукции. Ветеринарные лаборатории республики прошли процедуру Росаккредитации и теперь могут проводить исследования мирового уровня. Это обеспечит своевременное выявление опасных инфекционных заболеваний у животных. Общая сумма субсидий на модернизацию ветстанций в 2023 году составила почти 11,5 млн рублей.

В так называемой «грязной зоне» царит стерильная чистота. Львиную долю федеральной субсидии получил Мелеузовский филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории. Грант позволил покрыть расходы на ремонт помещений, закупку оборудования и обновление системы вентиляции.

В ветеринарной лаборатории проводят диагностику инфекционных заболеваний животных и птиц. Обращаются как крупные хозяйства, так и частные подворья из Мелеузовского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского и Фёдоровского районов. Только за прошлый год здесь проведено более полумиллиона исследований.

Часть субсидии также перечислили на счета Аургазинской и Чишминской ветеринарных станций. Это позволит лучше диагностировать инфекционные и паразитарные болезни животных, повысит безопасность товаров, в том числе идущих на внешние рынки. В 2023 году Башкортостан экспортировал сельхозпродукцию на 314 млн долларов в 44 страны.

Благодаря субсидиям в ветеринарных лабораториях увеличился спектр проводимых исследований. Новое оборудование позволяет оперативно выявлять остроинфекционные заболевания, такие как африканская чума свиней или птичий грипп. И впервые в районах теперь могут проводить ПЦР-тестирование животных. Это позволяет сделать аппарат стоимостью в 2,5 млн рублей.