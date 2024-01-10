В Башкирии 35 предприятий легпрома получили субсидии на возмещение затрат

35 предприятий лёгкой промышленности Башкортостана получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Среди них «локомотивы» отрасли по производству и реализации эргономичных кресел для дома и офиса и уфимская швейная фабрика.

Расслабляет позвоночник и не сковывает тело. Кресло, на котором офисный работник проводит треть жизни, должно быть комфортным и удобным. Такую мебель создают в одном из предприятий Уфы. Здесь не только разрабатывают и производят, но и распространяют изделия по всему миру. На сегодняшний день продукцию компании продают в 24 странах. Также есть сборочное производство в Турции и Болгарии.

Республика поддерживает такие предприятия. Местные производители получают субсидии на возмещение затрат и на приобретение оборудования. К примеру, уфимская швейная фабрика вернула половину своих затрат. Здесь шьют формы для школьников с 2013 года. Начинали в небольшом помещении с пяти швейных машинок. Сейчас в цехах фабрики с общей площадью более 2000 квадратных метров работают порядка 70 человек.

Помимо пошива одежды, компания занимается и продажей швейного оборудования и фурнитуры. Также имеется свой шоурум. Есть свои инженеры, программисты, механики, которые могут обучить автоматизации и сотрудников других швейных фабрик. По просьбе Минобороны России с 2022 года швеи начали выполнять военные заказы.

На поддержку предприятий лёгкой промышленности из бюджета республики в прошлом году выделили 50 млн рублей. Причём мерами господдержки воспользовались как крупные компании, так и небольшие, авторские.