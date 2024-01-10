Военнослужащий из Башкирии встретил в Донецке свою вторую половинку

Любовь под обстрелами. Боец с позывным «Борзый» привёз на родину невесту из Донецка. Военнослужащий родом из Аургазинского района в октябре 2022 года добровольцем попал на территорию проведения СВО. В городе Донецке, неся службу, встретил свою вторую половину.

Патриотических стихотворений в репертуаре Виктора Барбазюка стало больше, после того как сын встал на защиту Родины. Творчество поддерживает морально и тех, кто служит, и тех, кто ждёт дома. Боец с позывным «Борзый» уже больше года служит в зоне СВО. Военнослужащий вернулся в очередной отпуск. В этот раз не один. Солдат познакомился с Катей на её родине в городе Донецке – дружеское общение переросло в отношения.

Боец с позывным «Борзый» – командир отделения пулеметного взвода. Солдаты занимают оборонительные позиции и не дают прорваться войскам ВСУ. В полку служат бойцы со всех регионов страны. Военнослужащие стараются даже в непростых условиях жить обычную жизнь. Юрий Барбазюк получает второе высшее образование и даже в экстремальных условиях нашел время на свидания.

В Башкортостане Екатерина впервые. Удивило радушие местных, большое количество снега и национальная кухня. Семья Юрия многонациональная. Что такое уважение культур, в этом доме знают не понаслышке.