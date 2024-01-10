На стенде Башкирии выставки «Россия» началась неделя спорта «100 лет спортивных побед»

В московском ВДНХ на стенде нашей республики началась неделя башкирского спорта «100 лет спортивных побед». В программе мастер-класс по фехтованию на рапирах с олимпийскими чемпионами Тимуром Сафиным и Аделиной Загидуллиной, силовое жонглирование команды самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина.

На стенде можно будет сыграть в шашки с международными гроссмейстерами: семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и чемпионкой мира по быстрой игре Айгуль Идрисовой. Презентуют также цифровые виды спорта. Желающие смогут побороться за медали в интерактивных футболе и хоккее.