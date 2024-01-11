В Башкирии сохранится морозная и ветреная погода

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, сегодня, 11 января, местами обещают небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Днем от -20 до -25 градусов.

Завтра, 12 января, в республике вновь пройдет небольшой снег, местами метель, снежные заносы. Ветер будет южным умеренным, в некоторых районах ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью -19, -24, по юго-востоку региона до -29 градусов. Днем теплее – от -6 до -11.