Жители Башкирии могут подать заявки на второй грантовый конкурс

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 20 февраля 2024 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Срок их реализации, согласно правилам, должен начинаться не ранее 1 июля 2024 года и завершаться не позднее 31 декабря 2025 года.