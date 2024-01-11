Жители Башкирии могут подать заявки на второй грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале заявочной кампании второго грантового конкурса 2024 года. Поддержка будет оказана проектам в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Фото №1 - Жители Башкирии могут подать заявки на второй грантовый конкурс

Управление по культуре и искусству администрации города Уфы сообщает, кто, когда и до какого числа может подать заявки на господдержку.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 20 февраля 2024 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Срок их реализации, согласно правилам, должен начинаться не ранее 1 июля 2024 года и завершаться не позднее 31 декабря 2025 года.

Итоги конкурса будут подведены до 11 июня текущего года.

Проекты принимают по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

На конкурс могут быть поданы:

— межотраслевые, сетевые культурные и кросс-культурные проекты;

— стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— образовательные и наставнические проекты, в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

— проекты в области современной популярной культуры;

— проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

— проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий.

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