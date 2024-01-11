В Башкирии во время погони нерадивый водитель снёс светофор

В Салавате инспекторам ГИБДД удалось задержать очередного пьяного водителя. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ведомства.
10 января ночью экипаж инспекторов дорожно-патрульной службы заметил подозрительный «Хёндай Солярис». Требование остановиться водитель проигнорировал – началась погоня. Во время движения автовладелец создавал аварийные ситуации, а на пересечении улиц Ленинградской и Островского он не справился с управлением и снёс светофор. Там его и задержали инспекторы.
Освидетельствование 50-летнего местного жителя показало 1,107 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него были составлены административные материалы. Машину поместили на спецстоянку. Рассматривается вопрос о возмещении нанесенного ущерба администрации города Салавата за поврежденный светофорный объект.