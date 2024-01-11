В Башкирии во время погони нерадивый водитель снёс светофор

10 января ночью экипаж инспекторов дорожно-патрульной службы заметил подозрительный «Хёндай Солярис». Требование остановиться водитель проигнорировал – началась погоня. Во время движения автовладелец создавал аварийные ситуации, а на пересечении улиц Ленинградской и Островского он не справился с управлением и снёс светофор. Там его и задержали инспекторы.