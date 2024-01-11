Главный следователь России заинтересовался случаем нападения собаки на людей в Башкирии

В Ишимбае зафиксировали случай нападения собаки на людей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.
Так, местные жители пожаловались на агрессивное поведение домашнего стаффордширского терьера. Пёс бросается на прохожих, а хозяин выгуливает питомца без намордника и поводка. 8 января терьер набросила на гуляющую с пекинесом женщину. Горожанка получила травму руки, а её питомец погиб.
Отмечается, что владелец стаффордширского терьера никаких мер реагирования не принимал и привлечен только к административной ответственности. Следком Башкирии инициировал вопрос передачи материала проверки по этому факту из органов внутренних дел в свое производство. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото: Mash Batash.