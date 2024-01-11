Главный следователь России заинтересовался случаем нападения собаки на людей в Башкирии

В Ишимбае зафиксировали случай нападения собаки на людей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

Фото №1 - Главный следователь России заинтересовался случаем нападения собаки на людей в Башкирии

Так, местные жители пожаловались на агрессивное поведение домашнего стаффордширского терьера. Пёс бросается на прохожих, а хозяин выгуливает питомца без намордника и поводка. 8 января терьер набросила на гуляющую с пекинесом женщину. Горожанка получила травму руки, а её питомец погиб.

Отмечается, что владелец стаффордширского терьера никаких мер реагирования не принимал и привлечен только к административной ответственности. Следком Башкирии инициировал вопрос передачи материала проверки по этому факту из органов внутренних дел в свое производство. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Mash Batash. 

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