Главный следователь России заинтересовался случаем нападения собаки на людей в Башкирии

Отмечается, что владелец стаффордширского терьера никаких мер реагирования не принимал и привлечен только к административной ответственности. Следком Башкирии инициировал вопрос передачи материала проверки по этому факту из органов внутренних дел в свое производство. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.