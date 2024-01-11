В перинатальном центре Уфы в прошлом году родилось 10,5 тыс. детей

В Республиканском перинатальном центре в 2023 году родилось 10 тысяч 500 детей. В роддоме снизилась младенческая смертность. Медики ухаживают за беременными со сложными диагнозами из всех городов и районов Башкортостана.

Сотрудников наградили за преданность работе, вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд. Помогает и оснащение: в лечебном учреждении используют современную технику. В отделении реанимации ухаживают за малышами с маленьким весом. В этом году на базе роддома заработал круглосуточный колл-центр для приема звонков.