В Башкирии сработавший пожарный извещатель спас семью от беды

Накануне сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС в ходе профилактического рейда в Нуримановском районе установили факт сработавшего пожарного извещателя.

По информации пресс-службы ведомства, пожар в этом жилом доме случился еще в августе прошлого года.

По словам главы семейства, в тот день он проснулся от звукового сигнала извещателя, забежал на кухню и увидел, что там горел потолок.

Отец разбудил детей, схватил документы, и они все вместе выбежали на улицу. Установлено, что пожар начался на крыше дома.

Мужчина воспитывает шестерых сыновей один, без жены. Самому старшему – 21 год, младшему – 13 лет.

Сейчас дом восстановлен.