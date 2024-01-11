В Башкирии расширяется сеть полилингвальных школ

В 2024 году в селе Новые Татышлы Татышлинского района появится полилингвальная школа с обучением на удмуртском языке. В перспективе – открытие в Бижбулякском районе школы с обучением на чувашском языке. Всего в Башкортостане насчитывается восемь полилингвальных гимназий – есть среди них башкирские, татарская и марийская. Их начали открывать в 2019 году. Теперь это одни из сильнейших учебных заведений в республике. В них учатся более 7,5 тыс. человек.

В этом классе уроки ведут два учителя. Даже у пятиклашек каждый день проходят уроки на разных языках одновременно. Дети уже без проблем переводят целые фразы с башкирского сразу на английский.

Создать сеть полилингвальных школ в республике поручил Радий Хабиров в 2019 году. Во время учебного процесса дети полностью погружены в языковую среду. В этой гимназии национальные мотивы звучат даже вместо привычного звонка на урок. Помимо башкирского и английского, дети изучают второй иностранный язык по выбору.

За прошедший год в Башкортостане открылись еще четыре полилингвальные школы. За пределами столицы предпочтение отдают языкам коренных народов региона. Так, в Нефтекамске углубленно изучают татарский, в Мишкинском районе – марийский. В селах Бижбулякского и Татышлинского районов готовятся открыть образовательные учреждения, где будут преподавать чувашский и удмуртский языки соответственно. Всего в следующем году в республике появится 12 таких учреждений.

Подготовкой кадров для новых школ занимаются в УУНиТ. Будущих преподавателей-билингвов обучают работать не только в школах, но и в детских садах. Занятия проводят два педагога.