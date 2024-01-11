В Башкирии волонтеры движения «По зову сердца» помогают участникам СВО

Полтора года в одном строю. Волонтёрское движение «По зову сердца», организованное в Мелеузе по инициативе Дмитрия и Елены Давыдовых, объединило порядка 90 неравнодушных жителей. Каждый день они бескорыстно делают одно общее дело – помогают российским солдатам в зоне СВО.

Люди старшего поколения, которых сегодня называют «серебряные волонтёры», трудятся над плетением маскировочных сетей, бригада женщин занята на пошиве толстовок, шапок, пледов, снудов, пятиточечников, носилок, распашного нижнего белья. Швейный цех работает практически круглосуточно в три смены.

Финансовую помощь волонтёрам оказывают местные жители. Ткань флис, необходимая в больших количествах, закупается полностью на благотворительные средства. Свой вклад в общее дело вносят также предприниматели и крупные промышленные и сельхозпредприятия Мелеуза и Мелеузовского района. А среди волонтёров немало и тех, кто приходит помогать целыми семьями. Бабушки и дедушки вяжут носки и изготавливают окопные свечи, а школьники помогают делать заготовки для будущих изделий. Добровольцы приглашают всех неравнодушных жителей поддержать или присоединиться к их движению по зову сердца.