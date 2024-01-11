В Башкирии иконописец расписывает алтарь храма Космы и Дамиана

В Ташкиново под Нефтекамском расписывают алтарь храма Космы и Дамиана. Над ликами святых трудится художник-иконописец Андрей Самко. Уже проделана большая работа, но ещё многое предстоит выполнить.
История Андрея Самко как иконописца началась в Беларуси, на родине художника – в Гомеле. Жизнь перевернула прогулка по парку, там мужчина зашёл в собор Петра и Павла, увидел, как расписывают купол храма.
Следующий штрих – Брест. Там уже иконописец расписывал весь храм. Это стало некой вахтой, только жильё не предоставляли, приютили местные жители.
За помощью пришлось обращаться уже самому художнику. Следом – новый поворот судьбы. Уже в личной жизни.
В Башкортостане он уже 25 лет, продолжает роспись церковных стен. Под его кистью были храмы Салавата, Янаула, Агидели, Серафимовки, Николо-Берёзовки. В Ташкиново художник трудится над иконой «Спас в силах» с предстоящими в центральной части алтаря.
По словам художника, на оформление алтаря уйдёт около двух месяцев, следующими будут ещё купол и стены. Расписывать храмы принято всего однажды. После – только реставрация. Правила негласные, но, как говорят сами настоятели, святые.