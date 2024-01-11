В ГИБДД рассказали подробности автокатастрофы с погибшим спортсменом из Башкирии

В Башкирии выясняют, кто продал автомобиль молодому спортсмену, который погиб в аварии.

По информации региональной ГИБДД, 7 января подростки приобрели в Уфе «ВАЗ-2109». По дороге домой в Октябрьский на автодороге М-5 «Урал» машина заглохла. Молодые люди оставили ее на трассе.

На следующий день автомобиль отремонтировали и продолжили путь. Они проехали 40 километров и попали в ДТП. Родители погибшего сообщили, что ничего не знали о покупке авто. В тот вечер парень сказал им, что заночует у друга.

Напомним, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался во встречный грузовик «Рено Премиум». Серьезные травмы получил его 14-летний пассажир. Обоих доставили в местную больницу, но юный спортсмен скончался в реанимации.

Сегодня в Октябрьском прощаются с погибшим 16-летним абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.