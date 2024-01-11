Уфимские врачи экстренно прооперировали ребенка, попавшего в ДТП

Операцию восьмилетнему мальчику провели врачи детской больницы №17 Уфы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенок получил множественные переломы ног в результате ДТП. Кроме того, медики диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Врачи провели противошоковую терапию и экстренно прооперировали мальчика. Они проделали просто ювелирную работу: сопоставили отломки сломанных костей и зафиксировали их специальными стержнями.

В ведомстве уточнили, что послеоперационный период прошел без осложнений. Сегодня ребенок находится дома.