Съёмочная бригада БСТ привезла в зону СВО новогодние ёлки и игрушки

Привезти ёлки и новогодние игрушки ребятам в зону СВО мы решили еще во время осенней командировки. Дирекция медиахолдинга и руководители муниципальных районов республики идею поддержали. И вот новогодние подарки в машине, а мы – в пути.

Первая елка из Зианчуринского района была адресована нашим старым знакомым, героям цикла короткометражных фильмов «Письмо солдату». Чтобы пушистая красавица не стала точкой геолокации для неприятеля, ребята решили установить ее внутри помещения.

В башкирский батальон им. Вафы Ахмадуллина мы приехали поздно. Световой день здесь значительно короче и совсем нет сумерек, поэтому мы спешили со съемками, ведь в запасе у нас был всего лишь час. Елочку решили установить на «лобном месте».

Как женщину меня волновал не только быт и условия, в которых живут наши земляки, но и блюда, которые украсят новогодний стол.