В Башкирии зафиксирован рост пострадавших о укусов собак

В Башкирии за 11 месяцев прошлого года в медучреждения с укусами собак обратились 5635 человек.

Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин в ходе круглого стола по проблеме бездомных животных, который проходил в Госсобрании республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество людей, которых укусили собаки, выросло на 1% – тогда этот показатель составлял 5571 человек.