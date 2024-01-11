В Башкирии отловили более 17 тысяч безнадзорных кошек и собак

За 11 месяцев прошлого года в Башкирии отловили 17 404 бездомных и безнадзорных животных. В том числе свыше 17 тысяч собак и 338 кошек.

Статистику озвучил на тематическом круглом столе в Госсобрании республики председатель госкомитета региона по ветеринарии Азат Зиганшин.

По его словам, из этого числа отловленных животных специалисты стерилизовали 92,5%. Еще 4,4% возвращены владельцам либо переданы новым хозяевам. 80,6% возвратили в прежние места обитания.

При этом 579 животных усыпили, а 207 погибли по различным причинам.