В Башкирии заметили уникальное атмосферное явление

По мнению синоптиков, осенью и зимой это явление происходит нечасто. Для появления в это время года зимней радуги нужны три составляющие: крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце. Чаще всего такие явления наблюдаются при смене погоды, например, перед приближением бурана или понижением температуры.