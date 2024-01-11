В автопарк «Башавтотранса» поступил 91 новый автобус

Автопарк государственного перевозчика «Башавтотранс» пополнился еще 91 новым автобусом. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

На линию вышли 33 автобуса марки «Вектор NEXT» и 58 автобусов марки «Газель NEXT». До конца текущего месяца в Башкирию придут еще 159 единиц нового транспорта.

Эти транспортные средства комфортные и безопасные для пассажиров. Для людей с особенностями здоровья заднюю часть в автобусах «Вектор NEXT» сделали низкопольной. Кроме того, в них имеются аппарель и место для крепления инвалидной коляски.

Новые автобусы закупили по специальной программе для наших малых городов и сельских поселений. Распределили их на маршруты Баймакского, Белебеевского, Бирского, Красноусольского, Мелеузовского, Месягутовского, Нефтекамского, Салаватского Сибайского Стерлитамакского, Туймазинского, Учалинского, Октябрьского автотранспортных предприятий. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Лидер республики отметил, что в Башкирии продолжается работа по закупке новой техники для Уфы и муниципалитетов. Основная задачи: повысить безопасность и качество поездок, а также обеспечить доступность сельских территорий.