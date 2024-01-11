В Уфе почтили память Муртазы Рахимова

В Уфе почтили память первого Президента Башкортостана. Цветы к могиле Муртазы Рахимова, ушедшего из жизни год назад, возложил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Сегодня же состоялось заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 90-летию со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля Муртазы Рахимова. Юбилейную дату общественность региона отметит 7 февраля.