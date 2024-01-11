Духовные наставники участников СВО из Башкирии передали просьбы бойцов депутатам

Духовные наставники башкирских военнослужащих передали просьбы бойцов депутатам Госсобрания. Сегодня председатель парламента Константин Толкачёв встретился с протоиереем Виктором Ивановым и хазратом Хамзой Хафизовым. С самого начала специальной военной операции духовные наставники находятся на передовой, помогая солдатам в укреплении боевого духа.

Участники встречи затронули тему организации гумконвоев, поддержки семей военнослужащих и не только. Священнослужители подняли тему распределения бойцов по подразделениям. Чтобы контрактников не направляли в части других регионов, предложено закрепить их за башкирскими соединениями. Некоторые вопросы касались закрытой тематики.

Священнослужители также приняли участие в заседании комитета Госсобрания по гражданскому институту, печати и религии. Они передали депутатам приветствие воинов и предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство. По словам парламентариев, просьбы лягут в основу законопроектов.