В Башкирии прогнозируются температурные качели

Жителей Башкортостана ожидают температурные качели – от -6 до -38 градусов. Первая рабочая неделя в республике стала морозной. Минувшей ночью температура воздуха понизилась до рекордной отметки в -39 градусов, а в большинстве районов столбики термометров зафиксировали понижение до -45.
В конце рабочей недели по республике ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха составит -6...-11 градусов. А выходные дни вновь будут морозными. Жителей республики призывают принять меры предосторожности в условиях сильных морозов. Специалисты рекомендуют тепло одеваться, ограничить время пребывания на улице, проверить работу отопительных систем.