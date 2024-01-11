В Башкирии прогнозируются температурные качели

Жителей Башкортостана ожидают температурные качели – от -6 до -38 градусов. Первая рабочая неделя в республике стала морозной. Минувшей ночью температура воздуха понизилась до рекордной отметки в -39 градусов, а в большинстве районов столбики термометров зафиксировали понижение до -45.