В Башкирии назвали причину летальных исходов от бешенства животных

Сегодня в Госсобрании Башкирии в ходе обсуждения вопросов бродячих животных руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак обозначила основную причину летальных исходов при заражении человека бешенством от укуса инфицированных собак или других животных.

Она отметила, что ведомством было проведено эпидемиологическое расследование, по результатам которого стало ясно: смерть от бешенства происходит по причине позднего обращения людей с укусами в медучреждения.