В Башкирии назвали причину летальных исходов от бешенства животных

Сегодня в Госсобрании Башкирии в ходе обсуждения вопросов бродячих животных руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак обозначила основную причину летальных исходов при заражении человека бешенством от укуса инфицированных собак или других животных.   

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Она отметила, что ведомством было проведено эпидемиологическое расследование, по результатам которого стало ясно: смерть от бешенства происходит по причине позднего обращения людей с укусами в медучреждения.

Руководитель регионального ведомства уточнила, что в Башкирии последний смертельный исход от вируса был зафиксирован в 2013 году.  

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