Башкирии за первую неделю 2024 года зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ

За первую неделю нового года зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания гриппом, пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями. Почти половина заразившихся – дети до 14 лет.

При этом часть пациентов подхватили одновременно 2 или 3 инфекции, в СМИ этому явлению дали название «тридемия», в это понятие входит грипп, ковид и простуда. По сравнению с последними днями декабря, официально статистика пошла на спад, однако специалисты связывают это не с реальным снижением числа заболевших, а с уменьшением обращений в связи с новогодними праздниками.