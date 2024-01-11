В Башкирии благоустроят 123 объекта в рамках федерального проекта

В этом году в Башкортостане благоустроят 123 объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках госпрограммы работы будут выполняться и в городе Октябрьском. Там продолжают благоустраивать территорию между улицами Шашина и Закирова, создавая единую парковую зону. А вот в двух других городах республики, благодаря федеральной поддержке, уже преобразились две набережные.

Ещё не так давно на этом месте был заброшенный пустырь. Теперь это благоустроенное общественное пространство. Облагораживать территорию начали в 2021 году. Отсутствие мест массового отдыха в микрорайоне стало одним из основополагающих факторов при выборе территории, подлежащей благоустройству.

Территорию между улицами Шашина и Закирова в Октябрьском начали благоустраивать в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь появились сцена, фонтан, детские и спортивные городки, зона тихого отдыха и прогулок. Общественному пространству дали название – парк «Звёздный».

В этом году работы по облагораживанию парка «Звёздный» должны завершить. В 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском благоустроили еще один объект – парк Победы. Среди выполненных работ – в частности, укладка брусчатки и бордюрного камня, установка новых опор уличного освещения, монтаж камер наблюдения и облицовка постаментов гранитом.

В этом году должны завершить реализацию ещё одного масштабного проекта уже в другом городе республики – «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана». Там предусмотрено, прежде всего, благоустройство набережной, где хотят создать зоны тихого отдыха – это и пирсы у воды и прогулочные, а также велосипедные дорожки. Также на территории появятся спортивная и детская площадки.