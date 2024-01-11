В Башкирии в дошкольные учреждения поступили умные колонки «Хомай»

Первые умные колонки на башкирском языке передали в дошкольные учреждения республики. Проект реализуется при грантовой поддержке Главы Республики Башкортостана Радия Хабирова. С помощью «Хомай» можно не только общаться на башкирском и русском языках, но также задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы.

Колонкой могут пользоваться маленькие дети и взрослые. Она не только понимает башкирскую и русскую речь, но и может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки, находить рецепты блюд башкирской кухни. Первыми нововведение опробуют шесть детских садов с углубленным изучением башкирского языка.