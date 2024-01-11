В Уфе прошло заседание, посвящённое 165-летию учёного-востоковеда Ризаитдина Фахретдинова

В Уфе провели заседание Института истории, языка и литературы, посвященное 165-летию со дня рождения известного башкирского ученого-востоковеда, педагога- просветителя Ризаитдина Фахретдинова. Своей многолетней деятельностью ученый способствовал укреплению связей между мусульманами России и других стран.

В заседании участвовали историки-востоковеды со всей республики. Признанный ученый-энциклопедист оставил богатейшее письменное наследие, важнейшее место в котором занимает многотомная историко-библиографическая книга «Аскар». Книга посвящена жизни и творчеству учёных, деятелей культуры и просвещения народов Востока, над которой Ризаитдин Фахретдинович работал в течение нескольких десятилетий.